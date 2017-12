Aasta aega printsessi surmast: internet mäletab lahkunud Carrie Fisherit

Twitteris kirjutati tema kohta: «Printsess Leia oli minu esimene kangelane. Ta oli tugev, ei vajanud meest, kes teda päästaks ning astus vastu türannidele ja kiusajatele. Ta oli sarkastiline, vapper ning päästis enda printsi rohkem kui ühel korral.»

Teine kirjutas: «Aasta on möödas ja tema kaotuse peale on ikka valus mõelda. Carrie, sa olid legend ja inspiratsioon nii paljudele. Meie kosmose-printsess, sind jäädakse alatiseks mäletama. Me igatseme sind nii väga.»

Paljud illustraatorid ja koomiksite joonistasid avaldasid Fisherile austust läbi enda joonistuste. Kõik need joonistused kujutasid näitlejanna kõige kuulsamat rolli erinevates rollides.

Printsess Leia | FOTO: DeviantArt

Printsess Leia taevas | FOTO: Roy

Rey ja Leia. | FOTO: Chancel

Rollid vahetunud: filmisaagast tuntud stseeni ümbermängimine. | FOTO: 9gag.com

Ingel | FOTO: Freelance Fridge

Jumal ise printsessi vastu võtmas. | FOTO: 9gag.com

Printsess Leia näitab keskmist sõrme. | FOTO: Michael locoduck Duron

Chewbacca jätab hüvasti. | FOTO: Laurel

R2D2 projekteerib enda kangelast. | FOTO: 9gag.com

Mark Hamilli austusavaldus. | FOTO: Instagram

Printsess Leia erinevates rollides | FOTO: Jeff Victor

Noor printsess Leia ja tänapäeva Carrie Fisher. | FOTO: Omega Fanart

Luke Skywalker ja Han Solo asetavad printsess Leia hauale medalid. | FOTO: Kesinger

Carrie Fisher suri 27.12.2016 ootamatult südamerabandusse.