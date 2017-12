Kalvi-Kalle ärritus: Helen saabki vaid oma aktifotodega pildile

Enne jõule tuli avalikuks foto, kus Helen sööb õhtust koos Martini-nimelise mehega.

Kalvi-Kalle püüab küll Helenist lahkumineku järel enda eluga edasi minna, aga ilmselt kulgeb see ettevõtmine üsna vaevaliselt.

Kalvi-Kalle on Elu24 tunnistanud, et tal on lörriläinud suhte pärast kahju.

Kalvi-Kalle, kellele detsembris keskel toimunud kohtuprotsessi ajal lubadeta sõitmise eest 359 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd määrati, avaldas täna Instagramis pildi, kus ta poseerib punase särgi ja ajamata habemega.

Kalvi-Kalle viimane sotsiaalmeedia postitus. | FOTO: Instagram

Kalvi-Kalle välimus jäi aga ette ühele tema jälgijale, kes kritiseeris mehe välimust. Selle kommentaari peale astusid Kalle kaitse välja mõned tema jälgijad.

Kalvi-Kalle ei jäänud tema välimust kritiseerinud inimesele võlgu. | FOTO: Instagram

Vestlus läks edasi, mille järel tõi Kalvi-Kalle mängu ka Heleni.

Kalvi-Kalle ei saanud ka Helenit jututeemast välja jätta. | FOTO: Instagram

Kalvi-Kalle võib viidata Heleni sellele sotsiaalmeedia postitusele.

Helen Kõpp | FOTO: Instagram

Ja olgem ausad, ega Kalvi-Kalle ka ise just kõige parematel põhjustel meedia tähelepanu võida.