Meghan Markle’i õde prints Harryle: Meghanil on perekond, kuninglik pere ei ole tema esimene pere

36-aastase Meghan Markle’i poolõde, 52-aastane Samantha Markle vastas prints Harry kommentaarile, et Meghani päritolupere on tema jaoks alati olemas olnud ja on ka edaspidi, teatab metro.co.uk.

Meghan Markle'i poolõde Samantha Markle (Grant) | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Harry sõnul oli ta kihlatu rõõmus, et sai jõulud veeta kuninganna Elizabeth II ja ülejäänud kuningliku pere liikmete seltsis.

Briti kuningliku pere liikmed, esiplaanil kuninganna Elizabeth II ja prints Philip | FOTO: Adrian Dennis/AFP/Scanpix

«Meghan sai meie näol endale perekonna, mida tal ei ole kunagi olnud. Veetsime aega ka minu venna Williami, ta naise Catherine ning nende laste seltsis. Meghan on esimene meie perre kihlatu, kelle kuninganna kutsus pere traditsioonilisele jõuluveetmisele ja ta oli seal suurepärane, võttes kohe meie pere traditsioonid omaks. Ta sai endale pere, millest ta puudust tundis,» lausus prints.

Briti kuningliku pere liikmed, esiplaanil prints Philip | FOTO: Joe Giddens/PA Wire/PA Images/Scanpix

Meghan Markle’i poolõde Samantha Markle teatas nii meedias kui sotsiaalmeedias, et Meghan kasvas üles suures peres ja kuninglik pere ei ole esimene selline suur pere tema elus.

Meghan Markle | FOTO: Adrian Dennis/AFP/Scanpix

Samantha on Meghan Markle’i isa Thomas Markle’i tütar ta esimesest abielust.

«Meghanil on alati olnud suur toetav perekond ja on ka edaspidi. Meie pere oli ja on kokkuhoidev. Kui isa Thomas ja kasuema Doria, kes on Meghani ema, lahutasid, siis tegime kõik, et omavahel edasi suhelda. Elasime siis kahes kodus, nii isa kui ema omas. Kedagi ei jäetud kõrvale,» teatas Meghani poolõde.

Meghan Markle ja ta isa Thomas Markle | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Meghan Markle ja ta ema Doria | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Samantha Markle lisas, et Meghani kihlumine prints Harryga suurendas nende peret, kuna nüüd hakkavad nad suhtlema Briti kuningliku suguvõsa liikmetega.

«Meghani päritoluperes on palju liikmeid nii isa kui ema poolt. Kuigi Thomas ja Doria lahutasid, kui Meghan oli kuuene, kasvatasid nad Meghanit ikka koos edasi,» teatas Samantha Markle.

Samantha Markle’i sõnul on tal plaanis nende perest raamat kirjutada, kus ta avalikustab nii Meghani kui pere kohta mõndagi.

Veel ei ole täpselt teada, keda prints Harry ja Meghan Markle oma pulma kutsuvad, kuid prints olevat saanud õukonna nõunikelt soovitused, et ta ei peaks kutsuma USA endist presidenti Barack Obamat ja tema naist Michelle Obamat, kuna see võib kaasa tuua Ühendkuningriigi ja USA vahelise diplomaatilise kriisi.

Prints Harry (paremal) ja Barack Obama | FOTO: Mark Blinch/Reuters/Scanpix

Obamade kutsumine võib vihastada USA presidenti Donald Trumpi, keda kindlasti ei kutsuta.

Prints Harry ja Barack Obama on sõbrad ning seega on loogiline, et USA ekspresident saab pulmakutse.

Harry sõnas ajakirjaniku poolt talle esitatud küsimusele Obama pulma kutsumise kohta, et külaliste nimekiri on alles lahtine ning ta ei taha üllatust rikkuda.