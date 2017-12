Vaata ja laula kaasa: «Ärapanija» pühendab allapoole vööd muusikalise numbri EKRE-le

Saate toimetaja Mart Normet arutles, et kellele siis veel lauluke pühendada, kui mitte uuele popile poisile klassis.

«See on kaunis ja lõbus laulukene, mis räägib selle aasta kõige olulisemast poliitilisest liikumisest, kes lubas anda tuld valimistel, kes on väga jõuliste sõnumite ja märkidega ennast kehtestamas ja kellel on väga selge maailmavaade ja selge poliitiline suund,» avaldas Normet Raadio 2 hommikuprogrammis.



Vaata videot, kuidas kõlab «Ärapanija» muusikaline number Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna auks.