Eesti päritolu Ameerika näitleja Johann Urb teeb filmidebüüdi kodumaises põnevikus

Tallinnas sündinud Johann veetis lapsepõlve Soomes, Tamperes, koos ema ja tema soomlasest abikaasaga ning kolis 17-aastaselt muusikust isaga Tarmo Urbiga Ameerikasse.

Lee Strasbergi Teatri- ja Filminstituudis õppinud Johann karjäär sai alguse New Yorgis modellina.

40-aastane näitleja on üles astunud episoodilistes rollides hittseriaalis CSI: Miami ning mänginud kõrvalrolle 2001. aastal ilmunud filmis Zoolander ning 2012. aastal kinolinale jõudnud fantaasiafilmis Resident Evil: Retribution.



Uuel aastal on võimalus Johanni näha ka kodumaises psühholoogilises põnevikus «Tuliliilia» on režissöör Maria Avdjuško mängufilmidebüüt. Filmis astuvad üles Ingrid Isotamm, Epp Eespäev, Kristjan Sarv, Adele Taska, Elina Reinold, Rain Simmul, Raivo Trass, Mari-Liis Lill, jpt.



Film jõuab kinolinale 2019. aastal.