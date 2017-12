Rootsi tuntud tõkkejooksja jäi jõulude ajal ukse taha ja sai lukuvahetamise eest kopsaka arve

Rootsi meedia teatel oli 27-aastane Westerlund oma kodulinnas Karlskronas minemas sugulaste ja sõprade juurde, kuid tähelepanematuse tõttu jäid ta võtmed, rahakott kui isikut tõendavad dokumendid korterisse, tal oli ainult mobiiltelefon.

Elin Westerlund | FOTO: PETTER ARVIDSON/imago/Bildbyran/Scanpix

Ta helistas kiiresti majahoidjale, et äkki saab varuvõtmega oma korterisse, kuid majahoidja ei vastanud telefonile. Siis otsis ta Google’i abil lukkseppi ja tellis kohale esimese, kellega kontakti sai.

Selle lukksepafirma leheküljel lubati, et ukseluku lahtitegemine on kiire ja korralik ning see maksab 390 Rootsi krooni (umbes 39 eurot).

Lukksepal läks Westerlundi korteri ukseluku lahtitegemiseks puuride ja teiste tööriistade abil kaks tundi ja ta lõhkus luku.

«Ta hävitas luku, tegemist oli lausa «mõrvaga». Uksega vägivallatsemise tagajärjel kadus nii lukk kui ukselink. Kõige tipuks küsis lukksepp minult tasuks 5000 krooni. Ta arvas, et uks püsib kuni uue luku ja lingi panemiseni teibi abil kinni,» lausus sportlane.

Westerlund maksis ja helistas taas sellesse firmasse, et ta soovib korteriuksele uut lukku. Kohal oli taas sama mees, kes eelmisel korral. Töö sai lõpuks valmis pärast südaööd.

«Uue luku panemine kahjustas ust veelgi. Nüüd tahtis ta minult saada 4500 krooni. Mind ärritas see, kui palju raha ta iga liigutuse eest küsis. Tean, mida ukselukk ja link maksavad,» sõnas jooksja.

Westerlund sõnas lukksepale, et ta kavatseb talle esitatud arved vaidlustada. Lukksepp vastas Westerlundile, et kui talle uus lukk ei meeldi, siis võtab ta selle ukselt ära.

Tõkkejooksja tegi liiga suure arve pärast avalduse nii tarbijakaitsele kui politseile. Samuti hoiatas ta teisi lukkseppade eest, kes teevad viletsat tööd, kuid kasseerivad sisse suuri summasid.

«See oli kohutav juhtum, kuid ma õpin oma vigadest,» teatas Westerlund.

Elin Westerlund on Rootsi meister nii 100 meetri kui 400 meetri tõkkejooksus.