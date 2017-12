Suure kanepikogusega mees pidas politseiautot taksoks

Mees oli Kopenhaageni enklaavis Christianias, kus politseinikud ta kinni pidasid ja tema juurest kanepit leidsid, millest oleks saanud umbes 1000 kanepisigaretti, edastab The Local.

Kanepisigarett | FOTO: Joe Mahoney/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

«Tabasime Christianias kanepidiileri, kes tahtis kiiresti taksoga koju saada. Ta üllatus oli suur kui sai aru, et ta istus takso asemel politseiautosse. Politseinikel oli hea meel, et nad said suure kanepikoguse kätte,» teatas Kopenhaageni politsei Twitteris.

Kanep | FOTO: Caro / Sorge/Caro / Sorge/Scanpix

Kopenhaageni politsei on aastalõpul teinud mitu haaranguid Christiania vabalinnas, kasutades selleks ka droone. Politseil õnnestus tabada mitu narkodiilerit ja kätte saadi suur kogus kanepit.

Taani Kopenhaageni vabalinn Christiania | FOTO: Hussein El-Alawi / Sydsvenskan / TT/SYDSVENSKAN/Scanpix

1971. aastal hipide poolt loodud vabalinnas on pidevalt narkootikumidega probleeme, kuid politsei üritab olukorda kontrollida.

Nüüd tabatud meest ootab ees suur rahatrahv.