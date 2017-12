Video: krahvi vihastas, et pornostaar reklaamib tema suguvõsa šampanjat

Krahv andis Charles de Cazanove brändi all seda šampanjat praegu tootvad isikud kohtusse, kuna reklaamis on koos näha krahvi esivanema ja pornostaari nime, teatab The Telegraph.

Krahv Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Nimetatud šampanja pudel maksab 50 eurot, kuid krahvi sõnul on selle joogi väärtus vale suhtumise ja reklaami tõttu odavnenud.

Charles de Cazanove šampanja | FOTO: wikipedia.org.

«Mu esivanemad, kes selle brändi lõid, pööravad hauas ringi. Pärinen kuulsast ja võimsast aadlike suguvõsast, kuid meie seostamine pornostaariga on ennekuulmatu. Mul ei ole isiklikult pornotähe vastu midagi, kuid minu kohus on meie suguvõsa, pärandit ja esivanemate head nime kaitsta,» teatas de Bigault de Cazanove.

Krahvi sõnul sai ta pere aadlitiitli Kapetingide dünastia kuningalt Louis IX Pühalt, kes valitses Prantsusmaal 1226 – 1270. Seda kuningat peetakse viimaseks ristisõdade ideaalide kandjaks. Paavst Bonifacius VIII kuulutas ta 1297. aastal pühakuks.

Prantsuse kuningas Louis IX Püha 19. sajandi maalil | FOTO: wikipedia.org

Krahv jätkas, et kindral Charles de Gaulle oli nende pere sõber ja ta pöörab samuti hauas sellise teotuse peale ringi.

Krahvi vanavanavanaisa Charles de Bigault de Cazanove asutas 1811. aastal šampanjatootmise ning pere müüs selle 1980. aastal uutele omanikele nõudega, et brändi nimi peab jääma muutmata.

Šampanjabrändi nüüdsed omanikud ei ole kommenteerinud krahvi otsust nad kohtusse kaevata.

Karhvi advokaat Emmanuel Ludot sõnas Champagne regiooni väljaannetele, et ta kliendile ei meeldi pornostaari seostamine ta esivanemate asutatud šampanjabrändiga. Selle šampanja puhul on põhimõtteliselt tegemist intellektuaalse omandiga, kuna selles on perekonnanimi.

«Probleemiks on see, et krahvi perekonnanime on kasutatud seoses pornostaariga. Perekonnanime tuleb au sees hoida ja krahvil on õigus seda kaitsta,» teatas advokaat.

Pornostaar Clara Morgane | FOTO: wikipedia.org

Lille’i kohus hakkab juhtumit arutama 9. jaanuaril 2018.