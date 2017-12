Jõulu eel tapetud isa päästis kolm võhivõõrast elu

Mees toimetati kopteriga Londoni kuninglikku haiglasse, kuid arstidel tema elu päästa ei õnnestunud.

Kolm poissi – kaheksane Oliver, kolmeteistkümnene Charlie ja seitsmeteistkümnene Alfie jäid isata.

Mehe õde Melanie Heffelman viibis esimesel jõulupühal oma venna voodi kõrval, kui perekond langetas raske otsuse mehe organid abivajajatele annetada.

Raskelt haiged patsiendid said endale hukkunud mehe neerud, maksa ja kõhunäärme.

Darreni perekond teatas, et mehe viimane heategu teeb nad kirjeldamatult uhkeks.

«Me kaotasime kellegi, keda me väga armastasime, kuid samas päästsime tol päeval kolm elu ja see on midagi erilist,» lausus hukkunud mehe õde Melanie (37).

Naine nentis, et see teadmine toob jõule väga tähtsaks pühaks pidanud lähedastele veidigi lohutust.

Holloway Roadil talle otsa sõitnud mootorrattalt saadud vigastustesse surnud Darren oli oma laste emast lahutatud.

Pojad oleksid pidanud tulema jõuludeks tema juurde.

Mehele sai saatuslikuks seljaaju ülaosa vigastus.

Õde kirjeldab oma kadunud venda kui rõõmsameelset, heasüdamlikku ja lahket meest, kes armastas oma ema ja oma lapsi.

Darren sai postuumselt Püha Johannese Ordu autasu, mis antakse surmasaanud elundidoonoritele ning mille võtavad vastu nende lähedased.

