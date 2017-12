Pildid ja video: Valge Maja 182-aastane magnoolia lõigatakse Melania Trumpi käsul maha

USA praegune esileedi Melania Trump langetas otsuse puu maha lõigata, kuna see on mädanenud ja ohtlik, edastab The Guardian.

Valge Maja magnoolia (vasakul) | FOTO: JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Proua Trump kutsus magnooliat uurima USA rahvusliku arboreetumi eksperdid, kes kinnitasid puu ohtlikkust.

Melania Trump | FOTO: NICOLAS ASFOURI/AFP

Selle magnoolia all vestles USA 32. president Franklin Roosevelt (võimul 1933–1945) Briti peaministri Winston Churchilliga. 31. president Herbert Hoover, kes oli võimul 1929–1933, nägi puud kabinetinõupidamistel ning 37. president Richard Nixon (võimul 1969–1974) möödus sellest puust, kui lahkus Watergate’i skandaali tõttu Valgest Majast häbiga.

Valge Maja kuulus magnoolia on jäädvustatud 20-dollarilise kupüüri tagaküljel.

1994. aasta septembris lendas väikelennuk Cessna Valge Maja võimsasse magnooliapuuse, mille tagajärjel puu oma suurima oksa kaotas. Samas päästis see puu Valge Maja suurest kahjust.

Hea tahte märgina andis 44. president Barack Obama selle puu seemneid Kuuba rahvale, et nad saaksid sellest magnoolia kasvatada. Samuti kinkis Obama magnoolia seemneid 2013. aastal Iisraeli võimudele.

USA 44. president Barack Obama Valge Maja aias õitsva magnooliapuu juures | FOTO: Jacquelyn Martin/AP/Scanpix

Magnooliale, mis on Valge Maja kõige vanem puu, on alates 1940. aastatest mitmeid kordi niiöelda hooldusremonti tehtud ja seda on toestatud. Ekspertide hinnangul oleks puu ammu ise maha kukkunud, kui puuduks tüve toestik.

«Arboristid uurisid, kas ajaloolist puud on võimalik säilitada ja langetati otsus, et tegemist on vana ja väsinud puuga, mis on muutunud ohtlikuks. Seega tuleb see magnoolia eemaldada. Magnoolia on toestatud, et puu ei kahjustaks selle juures olevaid külalisi ega pressi esindajaid, kes jälgivad sealt presidendi helikopterile minekut,» teatas proua Trumpi pressiesindaja Stephanie Grisham.

Ekspertide sõnul on Valge Maja 182-aastane magnoolia muutunud ohtlikuks | FOTO: Andrew Harnik/AP/Scanpix

Grisham lisas, et see puu on juba nii vana, et isegi helikopteri tiivikute tekitatav tuulehoog võib seda lõhkuda.

Valge Maja magnoolia okste lõikamine | FOTO: JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

President Andrew Jackson istutas magnoolia Valge Maja aeda 1835. aastal oma naise Rachel Jacksoni mälestuseks. Naine suri vaid mõned päevad pärast seda, kui Jacksonist sai 1829. aastal USA seitsmes president.

USA seitsmes president Andrew Jackson | FOTO: Personalities/Scanpix

Andrew Jacksoni naine Rachel Jackson | FOTO: Personalities/Scanpix

Ajaloolaste andmetel lasi Jackson tuua magnooliataime Washingtoni talle kuulunud Tennessee farmist, kus kasvas mitu magnooliat. 1990. aastatel tabasid Tennesseed tornaadod, milles hävinesid ka Jacksoni farmis olnud vanad magnooliad.

CNNi andmetel plaanib USA esileedi Melania Trump istutada mahavõetava puu asemele uue noore puu, mis on kasvatatud Jacksoni algupärase magnoolia seemnest.

Valge Maja aed on kaitse all, kuna seal on palju huvitavaid ja ebatavalisi taime- ja puuliike.