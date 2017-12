USA esileedi lemmikseriaal on «Kuidas mõrvast puhtalt pääseda»

Proua Trump sõnas The New York Timesi ajakirjanikule Katie Rogersile antud intervjuus, et see krimisari, kus kriminaalõiguse professor ja tema üliõpilased peavad õpitut rakendama päriselus, on kaasatõmbav ja huvitav.

«Kuidas mõrvast puhtalt pääseda» reklaam | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Lisaks meelib esileedile kanali Fox sari «Empire» (Impeerium), mis räägib muusikamoguli perekonnast.

Sotsiaalmeedias nenditi, et kuna Melania Trumpi lemmikseriaal on «Kuidas mõrvast puhtalt pääseda», võib ta sealt otsida näpunäiteid, kuidas ise millestki valguskartvast puhtalt pääseda.

«Valges Majas toimub Donald Trumpi ajal nii mõndagi. Huvitav, kas mõrvaseriaal annab näpunäiteid?» kommenteeriti.

Donald Trump | FOTO: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Melania Trump vaatab vabal ajal veel mitmeid seriaale, kuid ta on kursis ka sellega, et ta abikaasa, USA president Donald Trump juhtis enne poliitikasse minemist tõsielusaadet «The Apprentice» (Mantlipärija).

USA meedia teatel on president Trumpil harjumus vaadata päevas mitu tundi telesaateid, ta lemmikuks on Foxi kanali uudistesaated. Donald Trumpi arvates kajastab see kanal uudiseid korrektselt ja erapooletult, samas paljude teiste kanalite uudised on kallutatud.

Seriaali «Kuidas mõrvast puhtalt pääseda» produtsent Shonda Rhimes nimetas president Trumpi silmakirjalikuks, kuna ta on mitmel avalikul sündmusel naeruvääristanud afroameeriklasi.

Seriaali «Impeerium» looja Lee Daniels sõnas, et Trumpi võimulepääsemine näitab seda, kes on ameeriklased tegelikult.

«USA ja ameeriklaste karmaks on Donald Trump,» teatas Daniels irooniaga.

«Kuidas mõrvast puhtalt pääseda» jõudis eetrisse 2014. aastal. Praeguseks on käsil neljas hooaeg, mille esimest osa näitas kanal ABC 28. septembril sel aastal. Valminud osi on kokku 53.

Viola Davis kehastab selles seriaalis õigusteaduse professorit ja advokaati Annalise Keatingit, kes peab ka päriselus mõrvu lahendama.