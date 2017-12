Vandenõuteoreetikute seas käib rebimine : Maa on hoopis seest tühi ja seal on oma tsivilisatsioon

Teoreetikute väitel elavad sise-Maal tulnukad, kuid ka iidsete, nüüdseks kadunud tsivilisatsioonide esindajad, samuti sinna põgenenud natsid, teatab express.co.uk.

Osa ufokütte on veendunud, et kummalistest lendavatest objektidest vähemalt osa pärinevad meie planeedi seest, mite kuskilt päikesesüsteemi äärealadelt.

Väidetav ufo | FOTO: Youtube

«Maa sees elavad olendid on kõrgemal arengutasemel kui meie, nende tehnika on arenenum ja nad suudavad ära hoida ka tuumasõda,» arvavad vendenõuteoreetikud.

Õõnsa Maa teooria eestvedaja on ameeriklane Rodney Cluff, kes andis välja raamatu «World Top Secret: Our Earth is Hollow» (Maailma suurim saladus: meie Maa on õõnes).



Õõnsat Maad kujutav kaart ja joonis | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Cluff oli oma teoorias nii kindel, et korraldas 2007. aastal ekspeditsiooni, et leida üles Maa sisse viiv ava ja käik. Ta laenas selleks Venemaa jäämurdja, millega suundus põhjapoolusele, mis asub Põhja-Jäämere keskosas. Meri on seal aasta läbi kaetud meetritepaksuse jääga.

Päikeseloojang Põhja-Jäämerel | FOTO: wikipedia.org

Põhjapoolus (valge ala) | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Ekspeditsioonil osaleda tahtnutest igaüks pidi maksma 20 000 dollarit, kuid lõpuks jäi halbade ilmaolude tõttu see uurimisretk ära. Cluffi entusiasmi see siiski ei kahandanud, vaid ta jätkas uurimist satelliitfotode abil.

Õõnsa Maa teoreetikud on veendunud, et nad leidsid sateliitfotode abil põhjapoolusel tõendid, et meie planeedi sisse on võimalik minna ning sees on oma Päike ja Kuu.

Cluffi teatel on õõnes Maa aina populaarsemaks muutunud ja kindlasti on see teooria tõsiseltvõetavam kui lameda Maa oma.

Lame Maa? | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ta lisas, et isegi USA kosmoseagentuuri NASA fotodel on näha Põhja-Jäämeres paika, kust pääseb Maa sisse.

Seda teemalt lahkavad Youtube’is ka Secureteam 10 teoreetikud, kes enda sõnul leidsid põhjapoolusel tumedad alad, mis on sissekäigud Maa sisemusse.

«Lameda Maa teoreetikud on valel teel, meie planeet ei saa olla lame, sest sees on veel üks Maa ja elu. Nad ei tunnista seda, kuid me pakume neile konkurentsi,» teatas Secureteam 10.

Teoreetikute arvates ei ole ainult Maa õõnes, vaid ka kõik teised meie süsteemi planeedid, samuti Kuu ja Päike ning kõigi nende sees on mingid olendid.

Teoreetikute teatel pääseb meie planeedi sisse mitmest kohast, kuid kõige populaarsemad on ava põhja- ja lõunapoolusel ning Himaalaja mäestikus.

Cluffi teatel oli õõnsa Maa teooria väga populaarne 19. sajandil ja 20. sajandi alguses kui isegi ajalehed teatasid ekspeditsioonidest meie planeedi sisse.

19. sajandi joonistus, millel kujutatakse Maa sisemust | FOTO: wikipedia.org

Kriitikute sõnul levisid jutud sellistest ekspeditsioonidest tänu Jules Verne’i 1864. aastal ilmunud seiklusromaanile «Reis maakera südamesse».

Jules Verne'i romaan «Reis maakera südamesse» | FOTO: wikipedia.org

Cluffi sõnul on andmeid Maa sees käimisest juba 1811. aastast kui norrakast meremees Olaf Jansen väitis, et seilas koos oma isaga Põhja-Jäämerel kust sattus Maa sisse.

Jansen kirjeldas kirjanik Willis George Emersonile, et ta elas paar aastat suurepärases troopilises paradiisis. Selle elanikud on väga pikka kasuvu, neil on arenenud tehnoloogia ja nad ei ole mitte kunagi haiged ega vanane.