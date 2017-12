TOP 10: Unustatud Eesti staarid 2017

Kes on need kuulsused, kelle me tänavuseks täielikult unustanud oleme. Mõni neist rügab juba uuel rindel, mõni aga ei tulnud ka tabeli koostamisel enam lihtsalt meelde. Alustame kergelt ununema kippuvate ning lõpetame kõige sügavamasse unustusehõlma vajunud Eesti staaridega:

1. Katrin Siska

Katrin Siska | FOTO: Katrin Siska blogi

Katrin Siska edukas meelelahutaja karjäär algas ansamblist «Vanilla Ninja» ja päädis Edgar Savisaare vihmavarjutüdrukuna. Viimaks on Siskal meile veel midaigi varuks? Muuseas on Katrin Siska hoopis kokaraamatuid kirjutama hakanud. Ka naise video-blogi tundub olevat juba üsna tähelepanuväärne.

2. Baari Kristjan

Kristjan Paju | FOTO: Ekraanitõmmis Facebookist

Kes kurat on Baari Kristjan? On aeg meenutada, et Kristjan oli üle kümne aasta tagasi Eesti ühe esimese tõsieluseriaali «Baar» peakangelane. Tegelikult on Baari Kristjan ehk Kristjan Paju täna oma sõiduvees, korraldades üht Tallinna populaarseimat peosarja «Ennu Ratas».

3. Liis Lass

Liis Lass | FOTO: Instagram

Seltskonnastaar, kes elab vaikselt oma elu Aasias. Kui Elu24 ei oleks hiljuti Liis Lassi puuduvast aluspesust lugu kirjutanud, peaks mitmed lugejad tema meenutamiseks ikka korralikult oma mälu pingutama.

4. Niki

ilmatüdruk Niki aka Kairit Tuhkanen. | FOTO: Elmo Jõeleht

Niki oli Kanal2 ilmatüdruk, kes tegi ilma ka muusikamaailmas. Niki aka Kairit Tuhkanen lahkus lavalt juba aasta tagasi. Kas tõesti lõplikult? Isegi suviti meenub meile aina harvemini tema geniaalselt lihtsameelne laul «Äike, päike»

5. Kati Murutar

Kati Murutar | FOTO: Pilt videost

Skandaalne kirjanik Kati Murutar ehk Kati Saara Vatmann-Murutar ei ole ammu midagi skandaalselt kirjutanud ega korda saatnud. Kas Murutari isiku unustusse vajumine meelelahutusmaastikul võib olla seotud ka liiga pika ja raskesti meeldejääva perekonnanimega?

6. Jaan Tätte ja Marko Matvere

Jaan Tätte ja Marko Matvere | FOTO: Liis Treimann

Kes oleks võinud arvata, et selline unustamatu mehine tandem meil ajapikku mälust kaduma kipub. Miks mehed enam koos ei seila? Igatseme teid!

7. Toomas Anni

Toomas Anni. | FOTO: toomasanni.onepagefree.com

Lembelaulja, sooloartist Toomas Anni mahedad laulud võluvad tänini naiste südameid. Mees võib ju suurest meediapildist küll kadunud olla, kuid küllap kohtame Annit taas mõnes kenas maakohas jaanipäeval pisut väiksemale rahvahulgale esinemas.

8. Elena Glebova

Elena Glebova AFP PHOTO / FRED DUFOUR | FOTO: FRED DUFOUR/AFP

Unustatud iluuisutaja Elena Glebova on seitsmekordne Eesti meister ja üheksakordne medaliomanik. Praegu töötab Tondiraba Jäähalli direktorina ja uisutreenerina.

9. Arnold Oksmaa

FOTO: Arnold Oksmaa

Meie mälust on täielikult kustunud kunagi mängeldes tabloidide esikaasi vallutanud skandaalne seltskonnategelane Arnold Oksmaa. Hetkel elab Oksmaa Helsinkis ja vallutab südameid ööklubis «Hercules».

10. Hannah

Lauljatar Hanna Ild ehk Hannah | FOTO: Erakogu

Läbi udu meenub kaunitar Hannah, laulja, kes tundus omal ajal võtvat üle Maarja Liis Ilusa positsiooni mahedama popmuusika maastikul. Hannah taastavat tänavu koos abikaasaga hoopis unikaalset Art Nouveau stiilis mõisa.