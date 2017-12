Foto: Argo Aderi tüdruksõber näitab armsat beebikõhtu

Järgmisel aastal treenime juba kolmekesi A post shared by Argo Ader (@argoader) on Nov 2, 2017 at 8:20am PDT

Argo kallim Maarja näitab imearmsat beebikõhtu sotsiaalmeedias: «Need jõulud on nii erilised kuna paisumine ei toimugi söögi arvelt,» kirjutab 29-aastane naine.

Kulturist on enda suhtest 18 aastat noorema Maarjaga rääkinud, et see kõik sai alguse nagu seebiooper. «Ma olin ta treener. Nagu seebiooperis – et treener leiab treenitava. Nii ka juhtus,» ütles Argo Ader aastaid tagasi antud intervjuus saatele «Stereo».

Kui 29-aastasele Kernerile on see esimene laps, siis 47-aastane Ader saab isaks kolmandat korda. Mehel on täiskasvanud pojad Jarmo ja Rasmus.