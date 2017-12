Staarjalgpalluri Instagrami idüll: Ronaldo jõulud koos kolme beebiga

Jalgpallitäht näeb koos oma kolme järeltulijaga foto jaoks poseerides välja lõdvestunud ning õnnelik.

Real Madridi jalgpalluri pere noorim, Alana, keda Ronaldo süles hoiab, sündis alles novembris.

Isa kõrvale kõrvuti istuma sätitud kaksikud Mateo ja Eva on pooleaastased.

Tüdrukud on mõlemad riietatud roosasse, poiss Mateo kannab halli dressi.

Lisaks on jalgpallur isaks seitsmeaastasele Cristiano juuniorile, kelle ema on Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Junior ja Georgina Rodriguez | FOTO: DAVID NIVIERE/SIPA/DAVID NIVIERE/SIPA/Scanpix

Cristiano Ronaldol tõesti on, mida lõppeva aasta puhul tähistada. Ühe aastaga on poja isast saanud kahe tütre ja kahe poja isa.

Eva ja Mateo sündisid surrogaatema abiga tänavu juunis ja juba novembris tervitasid jalgpallitäht ja ta kihlatu Georgina Rodriguez Madridi haiglas oma ühist esiklast Alana Martinat.

Ronaldo modellist kaasa on öelnud, et tütre sünd lähendas neid omavahel. «Lapsed on meie ühine rõõm. Me kallistame ja musitame neid peale ärkamist, paneme nad nende väikestesse toolikestesse ja vaatame, kuidas nad söövad. Hoolitseme selle eest, et neil oleks olemas kõik, mis vaja ja nii need päevad kulgevadki.

12. novembril, kui sündis, kirjutas Georgina Instagrami hispaania keeles, et nende pere on nüüd täiuslik.

Ühtlasi tänas ta haigla töötajaid, perekonda, sõpru ja sotsiaalmeedia jälgijaid toetuse ja heade soovide eest.

Ronaldo laiendatud perekond tänavuste jõulude ajal: