Sotsiaalmeedias kutsutakse mahlakas vene keeles Rocca al Mare kaubanduskeskusse kuuli lükkama

Kutse teinud kasutasid selleks üsna mahlakat vene keelt: «Lükkame Roccas kuuli n***i».

Kreemised Meemid poolt üles pandud teksti kohaselt leiab sündmus aset 5. jaanuaril algusega kell 19.30.

Üleskutse Facebookis | FOTO: Facebook / Kuvatõmmis

Korraldajate teatel ei saa nad suure palli lükkamisega ise hakkama ja selle tõttu vajavad nad abikäsi, keda otsivad sotsiaalmeedia kaudu.

Organiseerijad lisasid, et erinevad asjad võivad palli lükkamisel abiks tulla: kraana, loomad või energiajoogid.

Pallilükkamise sündmus on Facebookis üsna populaarne, sest 1400 inimest on andnud oma nõusoleku osaleda ja 1700 on teatanud, et tunnevad selle vastu huvi.

Rocca al Mare ostukeskus ei ole kommenteerinud Facebookis levivat teadet, kuna vahepeal olid jõulud ja puhkepäevad.