Totaalne muutumine: selline nägi Sünne Valtri välja 20 aastat tagasi

Kuigi laulja Sünne Valtri on unistanud muusiku elukutsest juba varakult, on naine maitsnud muusikuleiba alles viimastel aastatel. Enne ansambli Patune Pool tähelendu oli Sünne ontlik riigiametnik, vahendab värske Naisteleht. Tuleb aga välja, et Sünne on end lauljana proovile pannud juba aastaid tagasi.