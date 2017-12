Vaata, kui tabav oli selgeltnägija Ilona Kaldre tulekuke aasta ennustus

Aasta tagasi valgustas Baltimaade «Selgeltnägijate tuleproovi» võitja Ilona Kaldre, et Tulekuke aasta toob kaasa palju impulsiivseid tundepuhanguid.



Armumine on selgeltnägija sõnul tihti nii tormiline, et inimesed riskivad teha saatuslikke samme, millel on väga tõsised tagajärjed. «Olge valvsad, sest sel aastal on oodata erakordselt palju abielurikkumisi ja petmisi,» hoiatas Kaldre aasta alguses. Siinkohal võib välja tuua avalikkust raputanud Taavi Rõivase Malaisia ärireisi ning Tanel Padari ja tema ekskallima Kristel Mardisoo ootamatu lahkumineku.

«Kusjuures veel alles eile teineteist jäägitult armastanud kaasad ei näe oma kõrvalsuhete varjamisega isegi vaeva ega hooli sellest, et teevad oma teisele poolele haiget,» lausus sensitiiv 2017. aasta alguses.