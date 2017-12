Pildid ja video: 2017. aastal lahendamata jäänud müsteeriumid

Arheoloogide sõnul on linna rajamine ja kasutuseesmärk mõistatuseks. Samuti ei ole teada, kes Mikroneesias selle rajamise ajal elasid.

Mikroneesia ujuv linn Nan Madol | FOTO: General/Scanpix

«Miks peaks keegi ehitama raske töö ja vaevaga ujuva linna, mis üsna kiiresti maha jäeti? Samuti asub see teistest tsivilisatsioonidest kaugel. Sellele mõistatusele vastust ei ole,» sõnasid uurijad.

Kuuba helimüsteerium

Kuubal said asjukahjustuse USA diplomaadid, kuid ei ole selge, mis selle tekitada võis. USA luure ja teadlased oletavad, et tegemist võis olla mingisuguse ultraheli relvaga, mis kahjustab nii kuulmist kui aju, tekitades verejookse.

Havannas USA saatkonnas kuuldud kummaliste helide uurimine | FOTO: HO/AFP/Scanpix

Ameriklastest diplomaatide uurimine ja küsitlemine näitas, et osa kannatanutest tunnetas õhus vibratsioone ja osa kuulis Havanna saatkonnas imelikke helisid, umbes selliseid, mida teevad rohutirtsud ja tsikaadid.

USA saatkond Kuubal Havannas | FOTO: ADALBERTO ROQUE/AFP/Scanpix

USA võimud kahtlustavad, et lisaks Kuubale kasutavad helirelva ka Venemaa ja Põhja-Korea.

Saudi kõrbe hiigelstruktuurid

Austraalia arheoloogid leidsid Saudi Araabia kõrbealalt üle 400 inimkätega ehitatud struktuuri, mille otstarve on teadmata.

Saudi Araabia kõrbe kummalised struktuurid | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Arheoloog David Kennedy teatel võib nende vanus olla 9000 aastat ning need rajati kiviaja nomaadide pool nagu labürint, kuhu saakloomad suunati ja kus nad kinni püüti.

Siiski ei saa selles kindel olla, sest enamik tsivilisatsioone ei suutnud sel ajal nii keerulisi struktuure luua.

Saudi Araabia kõrbe kummaline struktuur | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Egiptuse Giza platoo Suure püramiidi kummaline ruum

Rahvusvaheline arheoloogide meeskond uuris sel aastal taas Egiptuses Giza platool asuvat Suurt püramiidi, milles paljastus seniteadmata ruum.

Joonis Giza Suurest püramiidist | FOTO: AFP/Scanpix

Tegemist on ruumiga, mis on üsna suur, asudes käikude vahel, kuid miks ta seal on ja millisel otstarbel, on teadmata.

«See võib olla lihtsalt üks osa käikudest, kuid see võib olla ka eraldi ruum, kuhu on teispoolsusesse kaasa pandud esemeid,» teatas püramiidide skaneerimisprojekti üks eestvedajaid, egiptlasest arheoloog Mehdi Tayoubi.

Egiptuse Giza platoo Suur püramiid | FOTO: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Scanpix

Maa erinevates paikades kuuldud ebatavalised helid

Meie planeedi erinevates paikades on viimastel aastatel kuuldud ebatavalisi helisid, kuid seni on selgusetu, millest need tekivad või kes neid tekitavad.

Teadlaste sõnul on nad saanud mõned neist helidest salvestatud. Arvatakse, et nende helide taga võib olla ülikiire hävituslennuk F-18 Super Hornet, kuid kosmoseteadlaste kinnitusel on neil andmeid, et helide tekke ajal on langenud meteoorkeha, mis on atmosfääris plahvatanud.

F-18 Super Hornet | FOTO: /Caters News Agency

Meteoorkeha langemine põhjustab Maa atmosfääris meteoori | FOTO: Will Peebles/AP/Scanpix

Helisid uuris ka USA kosmoseagentuuri NASA teadlane Bill Cooke, kelle andmetel ei saa maailma erinevates paikades kuuldud heli seostada täielikult hävituslennuki ega meteooriga, vaid on veel midagi, mis on selle heli tekke puhul teadmata.

Vandenõuteoreetikute arvates tuleks heli tekke puhul uurida hoopis Maa sisemust, mis olevat tühi ja kus eksisteerib teine tsivilisatsioon. Seal on oma taevas koos Päikese ja Kuuga.

Maa | FOTO: --/AFP/scanpix

Võimalik, et neile kõigile või vähemalt osadele saladustele saadakse vastus juba 2018. aastal.