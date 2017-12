Mis on Sünne Valtri 18 aastat kestnud abieluõnne saladus?

35-aastane lauljanna, kes on komeedina Eesti meelelahutustaevasse lennanud, paneb südame kõigesse, mida ette võtab.

Nii kaalulangus, muusika, looming kui ka perekond - Sünne elab kirglikult. Tema 18-aastase abielu saladuseks võib ehk pidada seda, et Sünne ei viska suhet nurka, nagu on tänapäeval kombeks - vahetada partnereid iga paari aasta tagant.

«Esimese tüli peale ei maksa uksi paugutada, vaid tuleb mõista ja lahendus leida,» sõnab Sünne Naistelehele antud intervjuus.