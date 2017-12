Pildid ja video: USAs Pennsylvanias asuv Erie on mattunud 1,35-meetrise lumekihi alla

USA meteoroloogiakeskuse teatel tõi lumetorm Eriesse ja selle ümbrusessse rekordilise lumekoguse, teatab The Telegraph.

Lumi Pennsylvanias Eries | FOTO: Greg Wohlford/AP/Scanpix

Kerge lumesadu algas juba 23. detsembril. Esmaspäeval, 25. detsembril sadas umbes 85 sentimeetrit lund ja teisipäeval, 26. detsembril veel 50 sentimeetrit lund ning seega on seal praegu lund üle 135 sentimeetri.

Pennsylvania eelmine lumerekord pärineb 1958. aasta märtsist kui Morgantownis sadas 110 sentimeetrit lund.

Lisaks lumele on USA idaranniku ja kesklääne mitmes piirkonnas keskmisest madalamad temperatuurid.

New Yorgi linnas on temperatuur olnud nulli ümber, samas Maine’i, Vermonti, New Hampshire’i ja New Yorgi osariigi kohta anti tugeva tuule ja miinuskraadide hoiatus. Temperatuur tundub võimsa tuule tõttu madalam.

Chicagos on viimastel päevadel olnud miinus kümme kraadi, kuid jahedama õhumassi saabudes võib temperatuur langeda. Ka seal puhub tugev tuul, mille tõttu õhk veelgi jahedam tundub.

Tugeva jaheda tuule ja lume hoiatus on antud ka Põhja-Dakota, Lõuna-Dakota, Wisconsini, Minnesota, Iowa, Michigani ja Indiana osariigi kohta.

Erie järve kaldal asuva Erie võimud soovitasid inimestel lumetormis autoga mitte sõita, et ennetada õnnetusi ja lumme kinnijäämist.

Erie piirkonna elanike sõnul ei ole aastakümneid seal nii palju lund sadanud. Kohalikud jagavad sotsiaalmeedias agaralt fotosid neid tabanud lumekaosest. Paljud kommenteerisid nalja visates, et nii nende majad kui autod on paksu lumekihi all, kuid nad loodavad, et kevadeks lumi siiski sulab.

