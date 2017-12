Prints Harryl soovitati Barack Obamat mitte oma pulma kutsuda

Printsil on plaanis Barack Obama ja ta naine Michelle Obama kutsuda oma pulma, mis leiab aset 19. mail 2018 Windsori lossis, kuid kuningakoja nõunikud ei soovita endist presidenti kutsuda, edastab The Telegraph.

Prints Harry (paremal) ja Barack Obama | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Nõunike sõnul võib see kaasa tuua Suurbritannia ja USA vahelise diplomaatilise kriisi, kuna Harry suure tõenäosusega ei kutsu USA praegust presidenti Donald Trumpi oma pulma.

Donald Trump | FOTO: Scanpix

Prints Harryle nõu andvate isikute arvates võib Trump Obama kutsumisele ja tema mittekutsumisele reageerida ettearvamatult.

«Ühendkuningriigi ja USA suhted ei ole praegu just kõige sõbralikumad ja ei ole vaja neid veelgi teravamaks ajada,» teatasid eksperdid.

Novembris kritiseeris Briti peaminister Theresa May Donald Trumpi, et USA president edastab sotsiaalmeedias briti paremäärmusliku organisatsiooni Britain First propagandavideoid. May sõnul näitas see samm, et USA tahab külvata vihavaenu.

Samuti ei ole Trumpi fänn ka prints Harry kihlatu, ameeriklanna Meghan Markle, kes kritiseeris Trumpi 2016. aasta valimiste ajal Twitteris.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: ALEXI LUBOMIRSKI/AFP/Scanpix

Barack ja Michelle Obama aitasid prints Harryl viia läbi sellel aastal septembris Kanadas Torontos toimunud niinimetatud haavatud sõjaväelaste olümpiat, ametliku nimetusega Invictus Games.

«Harry tegi õukonnale ja nõunikele selgeks, et soovib Obamasid oma pulmas näha, tekitades pingelise õhkkonna. Kui prints Trumpi oma pulma ei kutsu ja kutsub Obamad, siis see on halb märk. Obamade ja Trumpi kutsumise osas saavad öelda oma sõna ka ministrid, kui nende seisukoht jääb peale, peab prints Harry sellega leppima,» teatas õukonnaliige.

Barack Obama ja Michelle Obama 2016. aasta aprillis Londonis. Pildil vasakult: prints Harry, Barack Obama, Michelle Obama, prints William ja Cambridge'i hertsoginna Catherine | FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

Prints Harry pulm ei ole riiklik sündmus ning valitsus saab külaliste nimekirja suhtes siiski anda vaid soovitusi. Buckinghami palee esindjad panevad kokku lõpliku pulmakülaliste nimekirja.

Briti peaministri esindajad ei soovinud Obamade võimalikku kutsumist pulma ja Trumpi mittekutsumist kommenteerida.