TOP 50: aasta parim laul on Tanel Padari «Parem veelgi»

Pingerea aluseks on raadiote Elmar ja MyHits nädalaedetabelid.

Enne esikoha väljakuulutamist ennustasid stuudiosse kutsutud muusikud, mis lugu tõuseb pjedestaali kõrgeimale astmele.

Kalle Sepp pakkus küsivalt Taukarit ja vajus mõttesse. Pausi järel ütles ta välja Koit Toome nime, kuid taipas, et Toomel pole sel aastal uusi lugusid tulnud. Ka Sünne Valtri jäi ebalevaks ja nentis, et neid laule on ju nii palju. «Ma ei tea,» naeris Valtri.

Liis Lemsalu ei pakkunud ühtegi nime välja ja lisas, et pole arvatavasti nii palju Eesti muusikas toimuvat jälginud. Ivo Linna arvas, et võitjaks osutub mõni noor artist. Getter Jaani ütles, et tal ei tulegi kohe ükski lugu pähe, «aga raudselt, kui sa [saatejuht] selle nime mulle ütled, siis ma mõtlen, et muidugi».

Jaagup Kreem lausus, et tal pole õrna aimu ka. «Ma ei tea, mingisugune DJ feat. Peep… Ma ei tea,» ütles Kreem suuri silmi tehes. Karl-Erik Taukar ja Marju Länik pakkusid aga erinevalt teistest kindlalt esikohale Tanel Padari loo «Parem veelgi», mis ka võitis.

1 Tanel Padar - Parem veelgi

Tanel Padari laul «Parem veelgi» oli sel aastal kõige kuulatum kodumaine hitt. | FOTO: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

«Aitäh, ma tänan selle usalduse eest,» ütles võidumees Padar ja surus käed rõõmust kokku.

Taukar ütles, et selles pole midagi üllatuslikku, «see on väga hea lugu». Laura Põldverele meeldib loo kulgemine ja see, et lugu pole poplaululikult etteennustatav. Karl-Erik Taukar ütles, et just selle loo võit on väga märgiline. «Esimene lugu Tanelilt sooloartistina,» põhejdas Taukar.

Sünne Valtri lausus, et talle väga meeldib see laul. «Tanel Padari uued lood on sellised, et kui on kuulda, et Padar hakkab mängima, keeran autoraadio põhja,» sõnas Valtri.

Marju Länik ei jäänud kiidusõnadega tagasihoidlikuks. «Täiesti absoluutselt kindlasti Tanel Padari kõige parem laul, mis ta on teinud aastate jooksul sellepärast, et selles laulus on palju ausust ja siirust» ütles ta.

Ott Lepland kiitis, et kui ta seda laulu esimest korda kuulsin, jäi see kohe meelde. Ivo Linna lisas, et Padar on jõudnud tasakaaluni. «Kui inimene on selleni jõudnud, siis ta õnnestub,» ütles Linna.

Padar sõnas, et laul räägib hingerahust ja aja leidmisest iseendale. «Õnnevalem ongi see, et kui oled endaga rahul, siis on kõik su ümber kuidagi parem,» ütles Padar.

2 Ott Lepland - Siin me kokku saime

Ott Lepland | FOTO: Aivo Kallas

3 Terminaator - 13 sammu

Terminaator on rahvale alati peale läinud. | FOTO: Ardi Truija

4 Koit Toome ja Laura - Verona

Koit Toome ja Laura esindasid tänavu Eestit Eurovisioonil ja Getter Jaani ennustas just sellele loole eikohta. | FOTO: Sandre Ilvest / Postimees / Scanpix

5 Liis Lemsalu - Aeg on käes / Keep Running

Liis Lemsalu albumi «+1» esitlus | FOTO: Madis Sinivee

6 Jüri Pootsmann - Silmades

Jüri Pootsmann. | FOTO: Ain Boltovski

7 NOËP - Jennifer Lawrence

NOËP | FOTO: Eero Vabamägi / Postimees

8 Merlyn Uusküla - Jälle 18

Merlyn Uusküla | FOTO: Ardo Kaljuvee

9 Karl-Erik Taukar - Lähedal

Karl-Erik Taukar | FOTO: Promofoto

10 Liis Lemsalu - Ei peatu

Liis Lemsalu on esikümnes lausa kahe lauluga. | FOTO: Instagram

11 Whogaux feat Karl-Kristjan ja Maian - Have You Now

12 Ivo Linna - Saame kokku

13 Traffic & Lenna - Varjud

14 NOËP - Rooftop​

15 Marju Länik - Süda silmades

16 Trad.Attack! - Kallimale

17 Grete Paia - Wasted Youth