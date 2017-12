Laura: ma tundsin end öösel kell kolm Kerlina

Kerli laul «Spirit Animal» tuli edetabelis, mis koostati Raadio Elmari ja MyHitsi nädalatabelite põhjal, viiekümnendale kohale.

«Ma just eile harjutasin ja kuulasin enda uut singlit ja tantsisin vannitoas selle järgi. Avastasin, et kui ma seal juustega vehkisin ja sisse elasin, siis Kerli «Spirit Animali» liigutused on minusse täiesti sisse söönud,» kommenteeris Laura.

«Tema stiilis liikumised hakkasid tulema. Ma tundsin end öösel kell kolm Kerlina!» tunnistas Laura, et see lugu on teda jäänud kummitama.