ISISe ja Brexitiga täppi pannud müstik Vanga ennustas 2018. aastasse kahte suurt sündmust

Pimedat Vangat, kes suri 1996. aastal 85-aastaselt ja keda nimetatakse sageli Balkani Nostradamuseks, jättis endast maha ennustused kuni 51. sajandini, mil tema arvates maailm lõpeb, kirjutab news.com.au.

2018. aastaks nägi Vanga ette kahte maailmamuutvat sündmust. Nimelt ennustas ta, et just sel aastal saab Hiinast järgmine supervõim, võttes maailma juhtimise üle Ameerika Ühendriikidelt. Lisaks uskus ta, et 2018. aastal avastatakse Veenuselt «uut sorti energia».

Hiina majandus on tõesti stabiilselt suurenenud. 1970. aastal moodustas Hiina majandus kõigest 4,1 protsenti kogu maailma majandusest, kuid 2015. aastaks oli see tõusnud 15,6 protsendile. Hiina pole veel USAd ületanud, kuid see võib varsti juhtuda. 2015. aastal panustas USA maailmamajandusse 16,7 protsenti, kuid arvatakse, et see kukub 2025. aastaks 14,9 protsendile.

Mis puudutab Veenust, siis hetkel ei plaani keegi sinna kosmosemissiooni. Küll aga saadetakse 2018. aasta juulis teele Parker Solar Probe, mis hakkab uurima Päikest. Veenusel see küll ei maandu, kuid see kasutab Päikese ümber lendamiseks Veenuse gravitatsiooni.

Baba Vanga ennustas väidetavalt 2001. aasta septembrirünnakuid, hoiatades: «Ameerika vennased langevad, kui neid ründavad teraslinnud. Hundid uluvad põõsastes ning süütu veri voolab lahinal.»

Lisaks nägi Vanga väidetavalt ette Brexitit, kuna ta ütles, et «Euroopa, nagu me teda tunneme, lakkab olemast 2016. aasta lõpul». Vanga ütles ka, et Euroopa vallutab moslemite armee, mida peetakse viiteks ISISele.

Samas olevat ta väitnud, et Barack Obama jääb Ameerika viimaseks presidendiks, mistõttu paljud lootsid, et Donald Trumpi ei vannutatagi ametisse.

Baba Vanga ennustused tulevikuks