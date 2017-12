Bänd, mille müügiedu ületab Bruno Marsi ja Ed Sheerani oma

1980ndatest pärit new-wave bänd Depeche Mode ei ole ühegi oma singliga pääsenud esikohale Ameerika edetabelite tippu. Briti sünt roki bänd on vaatamata sellele just viimasel aastal äärmiselt edukalt turneedel käinud. Bändi kuldses keskeas liikmed on ise ka sellisest edust üllatunud.

Iga konsterdiga tuleb bändile fänne aina juurde. Viimane tuur osutus ka kriitikute lemmikuks. Teiste popstaaride seas on Rihanna nimetanud just Depeche Mode`i oma suurimaks eeskujuks. Bändi plaadimüük ei ole hiilgav nagu 1990ndail. Plaadimüügi edult ei ole nad kunagi jõudnud teiste briti rokkbändide nagu Coldplay või Oasise kõrgustesse.

Depeche Mode andis Vilnjuses võimsa kontserdi | FOTO: Jelena Rudi

Bändi tuuritamise ja edu üks saladusi võib olla kaval kaasaminek moodsate muusikalevitamisviiside ja sotsiaalmeedia trikkidega. Näiteks tuuri ajal võis iga päev üks fänn võtta üle Depeche Mode`i Facebooki konto ja jagada oma elamusi kontserdilt.

Uue singli telekampaaniad maksaks korraliku varanduse, facebooki promo-kampaaniad on see-eest tasuta. Bändi Facebooki lehel on tänase seisuga 7.3 miljonit «laiki» .