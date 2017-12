Geikristlased peavad Eestis elama varjuelu

Jõulu on ajalooliselt seotud kristluse ja sellega seoses kirikuga. Sel ajal tähistatakse ju Jeesus Kristuse sünnipäeva. Kuigi aastatuhandeid on vaieldud selle üle, kas selline mees üldse kunagi elas või mitte, siis faktiks on see, et tema tegemisest kasvas välja maailma üks juhtivaid usundeid, mida dikteerib Piibel. Piibel pandi heebrea keeles esmakordselt kirja juba 2000 aastat tagasi ja see pandi kirja tolle aja kombeid ning traditsioone silmas pidades. Ja kuigi see on aastasadade jooksul teinud läbi pidevaid ümberkirjutamisi ning seda on tõlgitud mitmetesse keeltesse, siis on vaatamata mitmetele muudatustele siiski üks asi kindlaks jäänud - geiks olemine on patt.

Kas homoseksuaalsus on kõige haigem patt? | FOTO: Scanpix

Homoseksuaalsus on inimesega kaasa sündinud ning seda ei saa keegi valida ega muuta. Võib ju terve elu elada vales, aga inimene ei ole siis õnnelik. Selle tõttu otsustavad geid ikka võimalikult vara avalikustada, et nad on omasooiharad, et proovida leida enda elus õnne. Mida aeg edasi, seda progressiivsemaks ühiskond muutub. Seda isegi väga konservatiivsetes piirkondades. Geidel on siin vaba voli elada ja tegutseda nagu heterodel. Eks nad satuvad ikka teatud pahameele ja kriitika alla, aga seda pigem inimeste poolt, kes peavad nende olemsolu vastikuks või kes ei oska neid mõista. Aga neid intsidente pole palju.

Eesti on infotehnoloogiliselt üks juhtivamaid riike maailmas ja seda vaatamata enda pindalale või rahvaarvule. Aga kui on üks asi, kus Eesti peab püüdma vähemalt naaberriike silmas pidades järgi jõudma, on kirikute suhtumine geidesse. Kuigi isegi paavst ise on öelnud, et homoseksuaalsus pole patt, pole paljud kirikuisad enda arvamust geidest muutnud, kuna nad saavad argumenteerides toetuda sellele, mis on Piiblis kirjas. Aga nad ei mõtle sellele, et nad valivad Piiblist seikasid, mida järgida ja mida mitte. Piibel ju vaatab viltu vasakukäelistele, 10 käsuga keelatakse mõrva, petmist, teiste jumalate kummardamist (või ateismi), vanemate austamist jne, aga mitte kellelegi neist ei ole probleemi kirikusse sisenemisel, nagu oleks näiteks geidel. Kui mees või naine on avalikult gei ning ta tahab kirikuelus kaasa lüüa, siis on see tal vähemalt Eestis keelatud.

Eesti kirikud lubavad enda rüppe mõrvareid, aga mitte geisid. | FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Ja see kõlab niivõrd uskumatult, et on lausa naeruväärne. Nooremad pastorid enam nii väga geide vastu enam pole, aga kui keegi LGBT kogukonnast soovib näidata armastust Jumala vastu, siis ei saa nad seda teha kirikus. Isegi heteroseksuaalid, kes püüavad kuidagi geisid toetada, satuvad kiriku pahameele alla, ning peavad valima, kas geide aitamise või Jumala teenimise vahel. Väga silmakirjalik ning tobe käitumine.

Kirikupoolne doktriin on niivõrd võimas, et Eestis tegutseva Geikristlaste koguduse liikmed peavad iseend patusteks. Õhtulehes ilmunud artikli kohaselt peavad Eesti geikristlased enda identiteeti varjama ning otsustama, kas nad tahavad olla geid või kristlased. Valik on ju tobe, sest keegi ei saa valida enda orientatsiooni ega Jumalat, kellesse nad usuvad. Inimene sünnib kindla orientatsiooniga ning Jumal valib nemad enda sulasteks.