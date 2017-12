Aasta eest lahkunud George Michaeli elust ilmnes uusi ootamatuid detaile

Viimane aasta oli muusikamaailmale ränkade kaotuste aasta. Meie seast lahkusid üks teise järel legendid: David Bowie, Prince ja Leonard Cohen. Rahvast kurvastas kõige rohkem aga superstaar George Michaeli surm, täpselt aasta tagasi.

Veidral kombel meenub meile kohe peale laulu "Last Christmas" ka mehe skandaalne elustiil. Tema homoseksuaalsus, lood juhuseksist võõraste noormeestega, kokaiiniskandaalid ja palju muud olid kõmupressil alati hambus. George ise rääkis kõigest särasilmi ja häbitult. Ta lausa fetišeeris sellist ebakonventsionaalset elustiili ka oma muusikapalades. George Michaeli singel «Outside» on pühendatud tema WC-skandaalile.

George Michaelil oli ka moraalne pool, mis jäi tema skandaalide varju | FOTO: wenn

Pahatihti ilmub eluajal pühakuteks peetud staaride kappidest veel peale surma mitmeid mädanenud luukeresid välja. George Michaeli puhul aga juhus vastupidi. Selgus, et mehel on hoopis teine, imeliselt moraalne pool, millest me tema eluajal midagi ei kuulnud.

2017. aastal ilmus erinevaid artikleid sellest, kuidas George Michael töötas kodutute varjupaigas, annetas 1,67 miljonit naela maksnud John Lennoni klaveri ansambli The Beatles muuseumile. Muuseas annetas mees 9000 naela juhuslikule naisele, kes kaotas telesaates «Deal Or No Deal». George jagas ka mitmed aastad tasuta kontserdipileteid medõdedele, et tänada neid oma haige ema hooldamise eest.

Sarnaseid lugusid ilmus veelgi. Kas patuseks tembeldatud George Michael oli tõepoolest pühamees või mitte - otsustage ise. Videot George Michaeli ansambli Wham kuldajast vaata SIIT