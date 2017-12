Foto: Prooviabielu-Helen romantilisel õhtusöögil tundmatu noormehega

Prooviabielu-Helen, kes on neljandat kuud beebiootel ning äsja oma kallimast Kalvi-Kallest lahku läinud, veedab aega Martini-nimelise noormehega. Noored õhtustasid vanalinnas asuvas Troika restoranis ning jagasid hetkest ühispilti oma sõpradega.



Mõned sõbrad on avaldanud, et Martin on oma «lati alla lasknud», teised kiidavad takka. Aga on ka neid, kes hoiatavad: «Aisaraisk.. sa Kalvi käest saad..». Martin ei jää vastust võlgu, vastates: «Kalvi ei puutu üldse teemasse.»

On tegemist uue ilusa algusega, näitab aeg. Elu24 soovib paarile ilusaid pühi!