Aasta 2017 skandaalseimad videod ja fotod

Aasta skandaalseima telesarja tiitel kuulub kindlasti realityle «Prooviabielu», mis selle aasta alguses ekraanile jõudis. Prooviabielu kangelasi mahub aastat kokkuvõtvasse tabelisse lausa mitu. Enne kui Liisaga seonduvad skandaalid vaibusid, sattus naine jõhkra kallaletungi ohvriks. Fotosid õõvastavast sündmusest näed SIIT.



Igal aastal jääb mõni paar vahele avalikus kohas seksimisega. Olgu selleks siis Kaarsild või sopalomp Weekend festivalil. Sel aastal siis Tallinna lauluväljak ja Rammstein. Asjaosaliste isikud on tänaseni avalikkuse ees salajaseks jäänud. Videot, mis on sobilik vaatamiseks alates 18.eluaastast, näed SIIT.

Palju on räägitud sellest, milline raju pidu on Weekend. Need, kes seda veel ei uskunud: vaadake galeriid! Nende fotode pärast keelati suisa meedial telklaagrisse siseneda. Üht aasta enimvaadatud galeriid näed SIIT.



Perekond Rõivasel on lõppemas üks pöörane aasta. Peamised märksõnad on «vägev pulmapidu» ja «korralik seksiskandaal». Alustuseks pulm ehk siis kui kõik veel ilus oli. Taavi Rõivase ja Luisa Värgi abiellumine oli kahtlemata meediakajastuse mõttes aasta tippsündmus. Kohale saadeti parimad fotograafid ja reporteritel olid käed kirjutamisest kanged. Meenutame seda hetke SIIN.



Seda kõike jagus kahjuks üsnagi lühikeseks ajaks. Seksiskandaal ei oodanud end kaua. Halva loo juures head nägu teha on paras kunst. Seda Rõivas ei valda. Vaata kõmulist meenutust SIIT.

Armastatud koomik ja avaliku elu tegelane Peeter Oja, kes on aegade jooksul sõna võtnud ja kritiseerinud liiklusrikkujaid, sai aastal 2017 hakkama tõelise ämbriga, kui purjus peaga avarii põhjustas. Koomiku vastutustundetu käitumine šokeeris masse. Milliselt käitus aga mees ise, otse kainestusmajast vabanedes, meenutame SIIN.

Muusik Tanel Padari aasta on olnud tõeliselt kullakarvaline, aga ka seest siiruviiruline: Bändi The Sun lagunemine, elukaaslase Kristel Mardisoo salaabielu ja lahkuminek temast, uue kallima leidmine ja viimaks Elu24 fotograafi ründamine. Fotosid sündmusest näed SIIT.

Youtube on Eestis veel lapsekingades. Vahel harva jõuab mõni selle kasutajatest pildile ja seda enamasti halvas valguses. Aasta üks klikitavamaid youtuubereid Maria Rannaväli skandaalset pilti näed SIIT.