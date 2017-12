Anu Saagimi eksabikaasa Ristomatti Ratia kolis vanadekodusse

«See on minu õige kodu, kus mul on teatud rutiinid, mis päeva korraldavad,»kirjeldab tuntud disainer Ristomatti Ratia oma elu Helsingis Eira linnaosas asuvas Villa Ensi vanadekodus.

Ratia tunnistab, et tema mälu pole enam endine ja see on teda vaevanud juba pikemat aega. Üks tema igapäevastest rutiinidest on jalutuskäigud.

Villa Ensi klientide üürihinna sisse kuuluvad mitmed hooldusteenused.



Anu Saagim (55) ja Ristomatti Ratia lahutasid oma 20 aastat kestnud abielu eelmise aasta alguses. Paaril on üks ühine laps.