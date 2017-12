Aaron Carteril oli salasuhe meessoost taustatantsijaga

30-aastane laulja tuli hiljuti kapist välja ja tunnistas, et ta on biseksuaalne, kirjutab Us Weekly. Mehe sõnul kartis ta varem oma orientatsiooni suhtes aus olla.

«Tunnen võrdselt tõmmet mõlema suhtes. Võin mehi erakordselt atraktiivseks pidada. Mul on nende vastu seksuaalne tõmme ja siis võin täpselt sama tunda naiste vastu. Kuid ma ei ole kunagi mehega päris suhtes olnud. 17-aastasena käisin kellegagi, kelle nime ma ei nimeta, sest ma pole selleks luba saanud,» rääkis Aaron.

«See oli üks mu tantsijatest ja ta meeldis mulle väga. Minu arvates oli ta väga ilus. Mul oli tõmme meeste vastu juba noores eas, eksperimenteerisime sõbraga juba 12-13-aastaselt,» meenutas ta.