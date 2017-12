Loe: rõvedused lekkinud kirjades, mis maksid Miss Ameerika juhtkonnale töökoha

Miss Ameerika organisatsiooni kolme aasta kirjad edastasid väljaandele Huffington Post kaks töötajat, keda häiris see, mida nad igapäevaselt nägid.

Tegevjuht Sam Haskell ja peastsenarist Lewis Friedman nimetasid naisi oma vestlustes paksudeks ja litsideks ning kasutasid misside suhtes äärmiselt seksistlikke väljendeid.

Haskell kirjutas ühes e-kirjas:

«Otsustasin, et kui me viitame naistele, kes olid kunagi Miss Ameerikad, ei kutsu me neid enam «Forever Miss Americas» (igavesti miss Ameerikad), vaid muuda käsikirja selliselt, et nad oleks «Former Miss Americas» (endised Miss Ameerikad).»

Friedman vastas sellele:

«Ma juba vahetasin - «igavesed» asemel on nüüd «litsid». Kuidas sulle sobib?»

Haskell irvitas vastu:

«Täiuslik... bahahaha!»

2014. aasta augustis sai Haskell kirja Miss Ameerika 2013 Mallory Hagani koha, keda häbistati toona kehakaalu pärast. Selgus, et juuksur oli naise seksuaalelust kuulujutte levitanud.

Haskell jagas seda Friedmaniga, kirjutades:

«Ei lähe päevagi mööda, kui mulle ei räägita Mallory kohta mingit kohutavat lugu.»

Friedman vastas:

«Mallory valmistub uueks karjääriks tänupühade paraadi tsepeliinina! Ta hävitab iseenda usutavuse, kuni tema hääl enam ei kosta ja ta vajub õnnetusse unustusehõlma. PS. Kas me oleme ainukesed, kes ei ole Malloryt k*ppinud?»

Haskell kiitis takka:

«Paistab, et me oleme ainukesed!»

Seejärel jagas seejärel lugu, kuidas Hagan väidetavalt «võrgutas» ta sõbra poja. Ta naljatas, et ta pidi uudisest noormehe emale teatama: «Ütlesin, et tema poeg peab veretesti tegema, sest meil läks lugemine sassi, kui Mallory oli maganud juba 25. mehega.»

2014. aasta detsembris kirjutas Friedman Haskellile, et avaldada kaastunnet eksmiss Mary Ann Mobley surma puhul. Kirja pealkiri oli: «See oleks pidanud olema Kate Shindle». Kate Shindle krooniti Miss Ameerikaks aastal 1998.

Haskell vastas:

«Suured tänud! Isegi oma kurbuses suudad sa mind naerma ajada. Kuidas Kennedy Centeri tänugala läks? Armastan ja hindan sind! Sam.»

Atlantic Citys baseeruva organisatsiooni tegevjuht Sam Haskell pani ameti maha laupäeval. Samal ajal lahkusid ka president Josh Randle ja juhatuse esimees Lynn Weidner.