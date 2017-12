TOP 7: jõulude ajal sündinud kuulsused

Kõik need inimesed on sündinud Läänemaailma mõistes jõululaupäeval, aga eestlased tähistavad samal päeval esimest jõulupüha - seitse kuulsust, kes on sündinud 25. detsembril.

Isaac Newton - teadlane

Isaac Newton on sündinud 1642 | FOTO: Personalities/Scanpix

Humphrey Bogart - Ameerika filminäitleja

Humphrey Bogart - sündinud 1899 | FOTO: Repro

Annie Lennox - Šoti laulja

Annie Lennox - sündinud 1954 | FOTO: Scanpix

Shane MacGowan - Iiri laulja

Shane MacGowan - sündinud 1957 | FOTO: Empics / Scanpix

Justin Trudeau - Kanada peaminister

Justin Trudeau - sündinud 1971 | FOTO: Christopher Katsarov/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Dido - Inglise laulja

Dido - sündinud 1971 | FOTO: Scanpix

Armin van Buuren - Hollandi DJ