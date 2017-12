Endine «Spice Girls» liige põletab nahatüki eksabikaasa nimega

Partnerist lahkumineku järel piisab tavaliselt viimase riiete või isiklike asjade põletamisest, aga Mel B on otsustanud ekstreemsema käigu kasuks. Laulja lasi 13. detsembril toimunud operatsiooni käigus eemaldada enda nahalt riba, mis sisaldas tema endise abikaasa nime. Pärast seda hoidis ta nahariba turvaliselt peidetuna, püüdes välja mõelda, mida sellega hiljem peale hakata.

Nahariba Mel B kehalt, kuhu on kirjutatud tema endise abikaasa Stepheni nimi. | FOTO: Vida Press

Nüüd on Mel B väidetavalt lahenduse leidnud. Ta on otsustanud maha pidada väikese tseremoonia, et naharibast jäädavalt vabaneda. Teine variant on see, et ta seilab paadiga merele ning viskab nahajupi kaladele söödaks.

Täispikk tätoveering naise kehal oli varasemalt järgmine: «Stephen, till death do us part you own my heart». Seda vähemalt seni, kuni ta mehe eesnime sealt välja lõikas.

Mel B ja Stephen Belafonte | FOTO: Scanpix

Mel B sõnas meediale: «Ma tahtsin selle tätoveeringu eemaldada, et sulgeda viimane peatükk selles mürgises suhtes. Kuigi ma olen praeguseks võtnud samme, et Stepheni nimi enda kehalt eemaldada, jäävad mälestused kodusest vägivallast igaveseks minuga.»

Nende lahutusprotsess jõudis viimaks lõpule. 42-aastane Mel B maksab mehele selle järel 6,5 miljonit naela.