Loe, millistes piirkondades tulevad sellel aastal mustad jõulud

Aga kui ilmaennustust vaadata, siis paistab, et suure tõenäosusega kordub eelmiste aastate tava, kus lund maha ei tule ja me peame leppima mustade jõuludega.

Mida ütleb ilmaennustus?

Ilm.ee prognoosib, et homme öösel pilvisus hõreneb, lume- ja lörtsihoogusid võib olla peamiselt Ida-Eestis, kohati on jäidet ning puhub lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on -1..+2, saartel kuni +4°C.

Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..+3, saartel kuni +5°C .

Ilm homme lõuna ajal | FOTO: ilm.ee

Allpool toodud kolmandal kaardil on näha, et Lääne-Eestis ei ole praegu üldse lund, ja kuna seda öösel juurde ka ei saja, siis peaks seal piirkonnas tulema «mustad jõulud».

Kaardi pealt näha, et Ida-Eesti on praegu lumine, ning kuigi homme päeval lubab plusskraade, siis peaks lumekate ühe päeva ikka vastu pidama. See annab lootust, et vähemalt Ida-Eestis saab homme «valgeid jõule» näha.

Ka ilmeteenistus kinnitab, et lund tuleb vaid öösel ja sedagi Ida-Eestis. | FOTO: ilmateenistus

Pool Eestit on lumine, pool mitte