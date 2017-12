Evelin Ilves avaldas lahutusega kaasnenud valu

Harva juhtub see, kui ametis olev riigipea võtab ette abielulahutuse, kuna see võib riigipea rollilt tähelepanu kõrvale juhtida. Aga Toomas Hendrik Ilves seda tegi, kui kaks aastat tagasi Evelinist lahku läks. Kõigele lisaks on Toomas Hendrik on praeguseks ka uuesti abiellunud ja naisega saanud ka uue lapse.

Endine president Toomas Hendrik Ilves. | FOTO: Eero Vabamägi

Evelin Ilves aga sõnas Eesti Päevalehele antud aastalõpuintervjuus, et ta on õppinud elult vähem tahtma ning õnnelik olemiseks ta minevikku ei vaata.

Evelin Ilves on lahutusest üle saanud. | FOTO: facebook

Evelin pidi lahutuse järel harjuma uue rolliga ning kuigi see võis tunduda alguses raske, siis nüüd on ta sellega suurepäraselt hakkama saanud. Tema sooviks on inimesi aidata ja tahab, et kõik oleksid õnnelikud.