Kohus pani Meelis Lao varale keelu peale

Ametlikes Teadaannetes seisab, et pankrotimenetluses võlgnikuna osaleval Meelis Laol on keelatud ilma ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu oma vara käsutamine – viimase all peetakse silmas vara kasutusse andmist, üleandmist, võõrandamist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist või hävitamist.