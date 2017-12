Väike tüdruk sai kohutava sisuga jõulukaardi

Liverpoolist pärit väikene Ella Singleton on suur jõulude fänn. Pärast seda kui ta oli koolis klassikaaslastele enda tehtud jõulukaardid välja jaganud sai ta ühelt kaaslaselt kaardi vastu. Kaardi sisu oli lühike, aga julm: «Ellale. Häid jõule. Ma vihkan sind.»

Väikene tüdruk hakkas selle peale nutma ning tahtis paljajalu kodust ära joosta, kuid postiljon takistas teda.

Kurikuulus jõulukaart. | FOTO: Liverpool Echo

Ella ema Jenna ütles, et tema tütar ootab jõule igal aastal suure huviga. Pärast Halloweeni hakkas ta lugema päevi järgmiste pühadeni. "Ella oli klassikaaslastelt kaartide saamisest niivõrd vaimustunud. Ta ütles kõikidele, et ta saab neid enda sõpradelt. Aga see kaart, mille ta sai, muutis ta vihaseks ja agressiivseks, ja ta ütles, et ta tahab surra. Ta nuttis endal silmad peast."

Ella on sügavalt autistlik ning tal on raskusi sõprade leidmisega. Ta sai kaardi ajal, mil ta hakkas teistega paremini sobituma.

Pärast seda intsidenti kaalub Jenna tütre tavakoolist ära võtmist ning panemist ta erivajadustega laste programmi.

Kui intsident avalikuks tuli, said Jenna ja Ella sotsiaalmeedia vahendusel tuhandeid kirju inimestelt, kes neid toetasid.

Kaardi kirjutanud lapse ema on Ella ees oma lapse käitumise pärast vabandanud.