Video: kas Kenti printsess tahtis oma rassistliku prossiga segaverelist Meghan Markle’it solvata?

Briti meedia teatel kandis Kenti printsess, sünninimega Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida Freiin von Reibnitz, niinimetatud blackamoor-prossi, mis kujutab aafriklast.

Kenti printsess kandis prossi, mis kujutab tumedanahalist | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Blackamoor on kunsti- ja juveeliliik, milles kujutatakse tumedanahalisi, eelkõige mehi, kuid on ka naisi. Selliseid ehteid valmistati koloniaalajastul 18. sajandil ning tänapäeva maksavad need ehted ja kujud üle 10 000 naela (11 200 eurot).

Blackamoor’i kujud | FOTO: wikipedia.org

Blackamoor’i kuju | FOTO: wikipedia.org

Fotograafidele jäi Kenti printsessi ehe silma kui ta koos oma mehega Buckinghami palee väravatest sisse sõitis. Meedia spekuleeris, kas printsess üritas selle prossiga prints Harry kihlatut, segaverelist Meghan Markle’it solvata või talle kohta kätte näidata.

Kenti printsess kandis rassismile viitavat prossi? | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Buckinghami palee töötajate teatel oli see pross esmalt Kenti printsessi mantlil, kuid pärast mantli seljast võtmist pani selle oma kostüümijakile.

Briti kõmuväljaannete andmetel on Kenti printsess rassistlik, kuna varasemast on mitu juhust, milles ta suhtub tumedanahalistesse üleolevalt ja solvavalt.

2004. aastal oli ta näiteks lõunastamas ühes New Yorgi restoranis, kus oli üsna palju tumedanahalisi ja ta hüüdis neile, et nende koht on orjadena istandustes.

Kinnitamata andmetel olid Kenti printsess ja Meghan Markle Buckinghami palee jõululõunal lauas kõrvuti istuma pandud ja nad vestlesid. Seega võis Markle näha printsessi suurt prossi, mis kujutab aafriklast, kuid ei ole teada, kas ta tundis selle vastu huvi.

«Kas Kenti printsess tahtis oma prossiga näidata, et Meghan Markle’i koht on «orjade» seas, mitte palees?» küsiti meedias.

Briti kuninglikusse perre ei ole aastakümneid abiellunud tumedanahalist ega segaverelist, ameeriklanna Meghan Markle on esimene.

Prints Harry kihlus selle naisega on teedrajav ka selle poolest, et Markle on olnud varem abielus ja lahutatud.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: ALEXI LUBOMIRSKI/AFP/Scanpix

Markle’i ema Doria Radlan on tumedanahaline, kelle esivanemad olid USA lõunaosariikide istandustes orjad. Markle’i isa on heledanahaline, kelle esivanemad saabusid sajandeid tagasi Inglismaalt USAsse.

Meghan Markle ja ta ema Doria Radlan | FOTO: GEOFF ROBINS/AFP/Scanpix

Kenti printsess (sünninimi Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida Freiin von Reibnitz, 15. jaanuar 1945) on Briti kuningliku perekonna liige, Kenti prints Michaeli abikaasa.

Kenti prints Michael ja ta naine | FOTO: Jonathan Brady/PA Wire/PA Images/Scanpix

Printsess on kirjanik, kes on avaldanud mitu teost Euroopa kuninglike suguvõsade kohta. Ta viib läbi ka ringreise ning toetab oma abikaasat viimase avalikus teenistuses, kuid ei täida ametlikult kuninglikke kohustusi.

Kenti prints Michael, kes on kuninganna Elizabeth II nõbu, abiellus saksa päritolu Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida Freiin von Reibnitziga 30. juunil 1978.

Kenti prints Michael ja ta naine | FOTO: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COMScanpix

Kuna ta ei ole sünnipärane briti printsess, siis ei saa talle anda tiitlit printsess Marie-Christine, kuid ta saab kanda tiitlit, millel on vihje ta mehele ehk Tema Kuninglik Kõrgus Kenti printsess Michael.

29. juunil 1983 abiellus paar ka roomakatoliku tseremoonia järgi, olles saanud selleks paavsti nõusoleku.

Kuna Briti seadus keelab katoliiklasega abiellunul trooni pärida, eemaldati prints Michael troonipärilusjärjestuses. Nende abielust sündinud lapsed aga säilitasid oma koha, kuna on kasvatatud anglikaani kiriku järgi. Printsil ja printsessil on kaks last: 6. aprillil 1979 sündinud lord Frederick Windsor ja 23. aprillil 1981 sündinud leedi Gabriella Windsor.