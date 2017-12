Suur lahkuminekute horoskoop 2018

Jäär

Jäär. | FOTO: Stocktrek Images, Inc. / Alamy / Vida Press

Tüüpiline jäär on pioneer, kes motiveerib teisi enda eeskujuliku käitumisega. Nad ei mõtle ka väga palju enne kui nad tegutsevad, mis viib mõnikord selleni, et nad kahetsevad seda, mida nad tegid. Kui nad armuvad, siis nad armuvad täiel rinnad. Nad naudivad elu ja elavad hetkes. Seega jäära väga ei huvita sinu tunded või see, mida sina parasjagu tahad. Tema mõtleb vaid endale ja sellele, kuidas temal on hea olla. Jäär tahab olla vaba igasugustest kohustustest ja piirangutest. Jäär tahab elu nautida ja teha seda, mida tema tahab. Ei ole tavaline, kui jäär ühel hommikul üles ärkab, asjad kokku pakib ja minekut teeb. Seega, kui tahad jäära paigal hoida, siis seo ta voodi külge kinni. Kui võimalik, siis kettidega.

Sõnn

Sõnn. | FOTO: Stocktrek Images, Inc. / Alamy / Vida Press

Sõnnile ei meeldi suured muutused. Nad on väga kannatlikud ja ettevaatlikud inimesed. Nad on ka väga tolerantsed ja nende meelt on raske muuta. Seega kui sa oled mingi jamaga hakkama saanud ja sõnn on otsustanud sind kodust välja visata, siis nii ongi. Kui sõnn on otsustanud, et ta ei ole enam õnnelik, siis ta laseb sind pikka aega jälitada, et kõik sinu must pesu üles leida, et seda siis hiljem sinu vastu kasutada. Kuigi sõnnid on tolerantsed, siis nad ei tolereeri lollust ja ebaõnne. Kui sina oled selle põhjustajaks, siis on nad valmis enda mugavustsoonist välja astuma ning sinuga suhted lõpetama. Sõnnile enamasti suured muutused ei meeldi, seega on väga tõenäoline, et sinuga midagi halvasti läheb.

Kaksikud

Kaksikud. | FOTO: Stocktrek Images, Inc. / Alamy / Vida Press

Inimesed, kes on sündinud kaksiku tähtkujus, ei tolereeri igavat elu. Nad on väga elavad ning spontaansed. Neile meeldib teha kahte asja korraga (ja see kehtib ka partnerite osas). Neile ei meeldi asju omada. Nad elavad nii kergelt kui võimalik. Seega, kui sa muutud kaksikute jaoks taagaks või ankruks, siis on sul aeg minna. Nad on väga aktiivsed ja rõõmsad, aga ka väga ettearvamatud. Seega on nad ühel hetkel sinu parimad sõbrad ja teisel hetkel magavad sinu parima sõbraga. Kui sa tahad kaksikuid paigal hoida, siis ole parem kui keegi teine tema ümber.

Vähk

Vähk. | FOTO: Stocktrek Images, Inc. / Alamy / Vida Press

Vähile ei meeldi muutused ega seiklused. Nad on väga usaldusväärsed inimesed, aga nad võivad ka mõne sinu ebasobiliku remargi peale kergesti solvuda. Kui nad midagi tahavad, siis hoiavad nad sellest kümne küünega kinni. Seega, kui tahad, et vähk sinuga jääks, siis tee end tema jaoks vajalikuks ja tähtsaks. Ole tema usaldusisik. Kogu tema kohta saladusi, et ta ei vahetaks sind sinu parima sõbra või naabri vastu välja. Vähil ei ole kunagi piisavalt palju raha ega materiaalseid asju. Ole tema omand, sest see on ainus viis, kuidas sa temaga suudad kokku jääda.