Tristan Priimägi sõnul pole hetkel Eesti filmi parimad päevad

«Erakapitalil baseeruv filmikunst viib paratamatult kvaliteedi alla,» nentis Priimägi.

Priimägi rääkis «Terevisioonis» aastat kokku võttes veel, et 2017. aastal avalikuks tulnud ahistamisskandaalid jätavad paratamatult jälje tulevasele filmitoodangule, sest seni on ahistamist käsitletud kui filmitööstuse loomulikku osa.

«Nüüd on aeg jõudnud kommetele järele ja arvestades veerema pääsenud lumepalli suurust ma usun, et see muudab maailma,» arutles ta.

Priimägi prognoosis, et tõenäoliselt hakkab filminduses senisest aktiivsemalt toimetama moraalipolitsei, mis võtab luubi alla ka kõik võimalikud kaheldava väärtusega ahistamisjuhtumid, muutes samas konteksti rohkem poliitiliseks ja vähem esteetiliseks.