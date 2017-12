Millistes riikides ei tähistata jõule?

Umbes 160 triigis on jõulud, mida seostatakse Jeesuse sünniga, riiklik püha, mille puhul on mitu vaba päeva, kuid on ka riike, kus jõule ei tähistata või seal elavatel kristlastel ei ole lubatud neid tähistada. Eelkõige on tegemist riikidega, kus on religiooniks islam, budism või sintoism. On ka riike, mis on kuulutanud end täiesti ateistlikuks.

Kristlasi on maailmas umbes 2,2 miljonit, moodustades umbes 31 protsenti meie planeedi elanikkonnast. Ülejäänud 69 protsenti ei ole kristlased ja seega jõule ei tähista.

Krutsifiks, mille on ristile löödud Jeesus | FOTO: ANNE BAUD/AFP/Scanpix

Mõned riigid, kus jõulud ei ole pühad:

Katar

Jõule ei tähistata näiteks Pärsia lahe rannikul asuvas Kataris, kuna tegemist on moslemiriigiga, mille juht on emiir. Selles jõukas riigis on üsna suur eurooplaste ja ameeriklaste kogukond, kes siiski saavad jõule tähistada, sest selle riigi viietärnihotellid võimaldavad seda. Siiski võib elusa jõulupuu leidmine seal raskeks osutuda, kuna parasvöötme okaspuud on seal väga kallid.

Jõulupuu | FOTO: Pexels / CC0 Licence

Mongoolia

Mongoolia on riik, kus on säilinud palju iidseid tavasid, sest suur osa elanikkonnast elab ikka steppides ja on karjakasvatajad. Sealne usk on budism ja seega ei tähista mongollased jõule. 24., 25. ja 26. detsember on seal tavalised päevad. Kui näiteks pealinnas Ulanbaataris jääb kuskil silma midagi kristlike jõuludega seoses, siis see on viide välismaalastele. Samas näeb Mongoolia detsembris koos lume ja põhjapõtradega välja nagu tõeline jõulumaa.

Karjakasvatajatest mongoollased | FOTO: Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

Mongoolias tähistatakse kuukalendri uut aastat, siis toimuvad mitmesugused pidustused koos ilutulestikuga ning televisioonis esineb Mongoolia president kõnega. Nende pidustuste puhul on ka puud, mida ehitakse.

Hiina

Hiina iidne religioon oli taoism, kuid puna-Hiina on ateistlik. Hiina võimud lubavad protestantlikku kristlust, katoliku kristlust, budismt, taoismi ja islamit.

Hiinlased seega ametlikult jõule ei tähista, kuid suurlinnades elavad inimesed on hakanud kristlust ja jõulumombeid omaks võtma.

Hiina uus aasta | FOTO: imago stock&people/imago/Bettina Strenske/Scanpix

Hiinas tähistatakse ulatuslikult uut aastat, mis hiina kalendri kohaselt algab teise kuuloomisega pärast talvist pööripäeva ja langeb Gregoriuse kalendri järgi jaanuari lõppu või veebruari algusse. Hiinlased sõidavad uut aastat tähistama esivanemate juurde, käiakse surnuaial ja toimuvad mitmesugused peod.

Samas Macaus, Taiwanil ja Hongkongis tähistatakse lääne jõule ja seal on sel ajal vabad päevad.

Tuneesia

Põhja-Aafrikas asuv Tuneesia on islamistlik riik, mille tõttu seal kristlikke jõule ei tähistata. Samas ei keelata seal elavatel välismaalastel jõulude pidamist. Jõuluperioodil ja aastavahetusel peetakse kristlikes kirikutes missasid.

Need, kes ei soovi jõule tähistada, saavad nautida Tuneesia sooja kliimat. Nad ei pea kannatama jõulustressi käes.

Maroko

Põhja-Aafrikas asuv Maroko on jällegi moslemite riik, kus ei kuule jõulude perioodil jõulumuusikat, kuid kuuleb minarettidest palvelekutseid. Need, kes satuvad jõulude ajal Marokosse, saavad jõule pidada omaette, kuid näiteks nautides kohalikke roogasid: lambaliha, kanapada (tagine), kuskussi, kuulsat piparmünditeed või datleid piimaga. Omaette elamus on kohalike souk'ide ehk turgude külastamine. Üks suuremaid asub Marrakechis.

Maroko tagine | FOTO: Ezequiel Scagnetti/Scanpix

Maroko Marrakechi kuulus souk ehk turg | FOTO: Pascal Deloche / GODONG/picture-alliance / Godong/Scanpix

Egiptus

Egiptuses on umbes 15 protsenti elanikkonnast kopti kristlased, kes tähistavad jõule, kuid nende jõulud ei ole detsembris, vaid jaanuaris, kuna nad kasutavad vana kalendrit nagu ka õigeusklikud kristlased Venemaal ja Serbias.

Egiptuse kopti kristlased | FOTO: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Scanpix

Kopti kirikus tähistatakse jõule Juliuse kalendri järgi 7. jaanuaril. 25. novembrist kuni 6. jaanuarini kopti kristlased paastuvad, süües minimaalselt taimetoitu. Jõululaupäeval, 6. jaanuaril toimub kopti kirikutes missa, mis algab kell 22.00 ja lõpeb kesköö paiku.

Lisaks nimetatud riikidele ei tähistata jõule veel ka Afganistanis, Alžeerias, Araabia Ühendemiraatides, Aserbaidžaanis, Bahreinis, Bhutanis, Iraanis, Iisraelis, Jaapanis, Jeemenis, Kambodžas, Kuveidis, Laoses, Liibüas, Maldiividel, Mauritaanias, Omaanis, Pakistanis, Põhja-Koreas, Saudi Araabias, Somaalias, Tadžikistanis, Tais, Türkmenistanis, Usbekistanis ja Vietnamis.