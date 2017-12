Vahukommi-printsess: Britney näitab tervisliku eluviisi mõjusid ja need on vapustavad

Kahe lapse ema Britney on viimasel ajal oma Las Vegases viibimise puhkeaja sisustanud tiheda trennitegemisega – lauljatar viibib mängupõrgute paradiisis seoses oma püsiesinemistega Planet Hollywood Resort & Casino juurde kuuluvas kontserdisaalis nimega The AXIS.

Britney Spears | FOTO: facebook

Näitamaks, millist mõju tervisetoidud ja pidev trennitegemine talle avaldanud on, riietus lauljanna trendikasse teemantmustriga kaelusega vahukommiroosasse üli-liibuvasse kleiti.

Tulemus on vapustavalt hea – kleit järgib kehavorme sellisel moel, et näitab ehedat tulemust. Sellise kleidi all trimmivat pesu või korsetti kanda oleks mõeldamatu.

Britney Spears | FOTO: facebook

Sukkpükste asemel esitleb kelmikas Britney oma ühtlaselt päevitunud jalgu.

Kogu komplekti lõpetab paar jõuliselt mõjuvaid musti rihmikuid, millele vastandub valge küünelakk.

Britney Spears | FOTO: facebook

Nagu tõeline fashionista, on lauljanna ka oma blondeeritud juuksed uhkesse kohevasse soengusse sättida lasknud – vabalt õlgadele langevad lainelised lokid teevad Britneyst tõelise vahukommi-printsessi.

Tundub, et Britney on taas leidnud üles oma sisemise sära.

Britney Spears | FOTO: facebook

Britney postitas Instagrami ka video, kus ta samuti roosas kleidis oma magamistoas Cyndi Lauperi muusika saatel tantsib.