Nagu õed: blogiprintsess Inna Kovaljova kohtus tippmodelli Natalia Vodianovaga

Inna meenutab imelist kohtumist ka sotsiaalmeediakanalis Instagram.

Natalia Vodianova hüüdnimega Supernova on Venemaalt pärit tippmodell ja filantroop, kelle elu on kui tõeline tuhkatriinu lugu. Isa jättis Natalia koos ema ja kahe poolõega omapead. Vaesest Gorky piirkonnast pärit Natalia aitas lapsepõlves emal puuvilju turul müüa, kus ta 15-aastaselt «leiti» ning kus tema karjäär alguse sai.

Tänasel päeval on Natalia üks enimteenivamaid tippmodelle, kellel on tagataskus koostöölepingud Calvin Kleini, Guerlain, Givenchy, Prada jt. moemaailma suurnimedega.

2012. aastal Forbes´i andmetel kolme enimteenivama modelli seas olnud Natalia on abielus Justin Portmaniga. Peres on kasvamas kolm last, poeg Lucas Alexander, tütar Neva ja poeg Viktor.