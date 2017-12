Sotsiaalmeedia: kas hertsoginna Catherine’ilt «lõigati» käsi otsast?

Teravapilgulised vaatlejad märkasid, et Catherine’il oleks nagu üks käsi puudu ja nad esitasid küsimuse, et kuhu kadus hertsoginna parem käsi.

«Mulle see foto meeldib, kuid kus on Kate’i üks käsi? See ei ole ta mehe selaja taga,» sõnas üks kommenteerija.

Teine lisas, et kas see «lõigati» foto liiga agaral töötlemisel ära.

William, Catherine, George ja Charlotte | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Oli ka neid, kes tegid käe puudumise üle nalja, et hertsoginna suudab oma jäsemeid eemaldada, millal tahab.

Veel jäi pilti vaadanutele silma, et prints William ei kanna abielusõrmust ja küsiti, et kas see viitab Williami ja Kate’i tegelikult halvale suhtele.

Williami lähikonda kuuluv isik selgitas, et Williamile ei meeldi ehted, kaasa arvatud abielusõrmus ja selle tõttu ta ei kanna seda.

«See on tema valik ja ta naine on sellega nõus,» lisas allikas.

Williami, Catherine’i ja nende laste fotot kritiseeriti, et nad on sel fotol liiga ametlikud ja nad oleksid tahtnud näha fotot, millel paar ja nende lapsed on koduses ümbruses.

Kriitikutele jäi silma veel see, et nelja-aastane prints George kannab alati šortse, mitte kunagi ei ole teda näha pikkades pükstes.

Briti õukonna etiketiekspertide teatel on see vana tava, et kõrgklassi väikesed poisid, kaasa arvatud prints George, kannavad selliseid pükse. Briti kõrgklassi jaoks on poiste pikad püksid keskklassilikud.

Etiketieksperdi William Hansoni teatel saab prints George pikad püksid umbes kümneaastasena.