Video: «Mamma Mia 2». Kas Meryl Streepi tegelane Donna on surnud?

Videost paistab, et Donna on surnud ja jätnud oma tütre Sophie (Amanda Seyfried) samasuguseid probleeme lahendama, nagu olid kunagi temal, edastab news.com.au.

Meryl Streep filmis «Mamma Mia!» | FOTO: Rights Managed/UNIVERSAL PICTURES Copyright: 2/Scanpix

Amanda Seyfried filmis «Mamma Mia!» | FOTO: Rights Managed/UNIVERSAL PICTURES Copyright: 2/Scanpix

Uue filmi reklaamvideot näinud fännid võtsid Twitteris sõna, et filmitegijad on neid alt vedanud, kuna Donnat ei ole ning nad oleksid tahtnud näha, kuidas Donna ja Sophie taas duetti laulavad.

Kaader filmist «Mamma Mia!». Pildil Meryl Streep ja Amanda Seyfried | FOTO: Rights Managed/UNIVERSAL PICTURES Copyright: 2/Scanpix

Oli ka neid, kes arvasid, et nüüdne reklaamvideo on mingi Hollywoodi huvitekitamise trikk.

«Kuna Donnat ei ole näha, on vaid mõnes tagasivaates eelmisele filmile, siis tekitab see huvi. Kus on Donna? Kindlasti ei ole ta surnud,» oli üks kommentaar.

Kaader filmist «Mamma Mia!». Pildil vasakult Julie Walters, Meryl Streep ja Christine Baranski | FOTO: Rights Managed/UNIVERSAL PICTURES Copyright: 2/Scanpix

Veel üks kommenteerija lisas, et ta ootas seda filmi kümme aastat ning nüüd, kus see tuleb, on peategelane «tapetud».

Teravsilmsel reklaamvideo vaatajal tekkisid küsimused: miks Donna surnud ema järsku elus on ja miks Sophie laulab koos ema sõbrannadega, kes on 60-aastased.

Sophie vanaema kehastab filmis tuntud laulja Cher, kes sõnab oma lapselapsele, et ta ei taha tema elust ilma jääda.

Kuigi Meryl Streepi «Mamma Mia 2» videos ei näe, on olemas paljud teised esimesest filmist tuttavad tegelased. Uues linateoses vaadatakse tagasi Donna elule ja antakse vastus küsimusele, et kuidas ta sattus Kreeka saarele, kus ta üksinda tütart kasvatas.

Noort Donnat kehastab 25-aastane inglise näitlejanna Lily James.

Lily James | FOTO: Scott Gries/AP/Scanpix

Kohal on ka Donna kallimad Sam, Bill ja Harry, kelle nooremaid variante kehastavad nooremad näitlejad.

Algvariandis oli Sam Pierce Brosnan, Bill Stellan Skarsgård ja Harry Colin Firth.

kaader filmist «Mamma Mia!». Pildil vasakult: Colin Firth, Stellan Skarsgård ja Pierce Brosnan | FOTO: Rights Managed/UNIVERSAL PICTURES Copyright: 2/Scanpix

«Mamma Mia 2» jõuab vaatajateni järgmise aasta suvel ja siis selgub, kas Donna on elus või surnud.