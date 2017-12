TOP 17: selle aasta suurimad rahalised ebaõnnestujad kinolinal

Filmide tegemine maksab tohutult raha. Selleks, et stuudio selle tagasi teeniks, proovitakse palgata suurimaid näitlejaid ja lavastajaid, et inimesed filmi vaatama tuleksid. Aga väga paljudel juhtudel on film lihtsalt niivõrd halb või niivõrd kallis, et see ei suuda tagasi teenida sellele kulutatud summat või ei vasta see filmitegijate ootustele.