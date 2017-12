Foto: Eesti päritolu Ameerika kuum näitleja Johann Urb on üllatusvisiidil Tallinnas

17-aastaselt Ameerikasse kolinud Johann on muusiku Tarmo Urbi poeg, kes alustas teismelisena oma karjääri modellina New Yorgis.

Üle pika aja on nägus näitleja külas kodumaal ning külastamas pealinna kuumimaid paiku koos nõbude, Tom Urbi aka Reketi ning Draamateatri näitlejanna Viire Valdma reklaamivaldkonnas tegutseva tütre Maria Urbiga.