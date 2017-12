Paavst Franciscuse sõnul on Vatikani reformimine nagu sfinksi puhastamine hambaharjaga

Tegemist on juba neljanda aastaga, mil paavst kritiseerib jõulueelses kõnes katoliku kiriku bürokraate, eelkõige Rooma kuuriat, mida juhivad kardinalid, teatab The Guardian.

Paavst Franciscus pidamas Rooma kuuriale jõulukõne | FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

«Katoliku kiriku ja Rooma kuuria reformimine on nagu Egiptuse sfinksi puhastamine hambaharjaga,» teatas paavst oma kõnes. Franciscus laenas selle tsitaadi 19. sajandi Belgia kirikuisalt, kuid ei pannud Vatikani palee Clementini saalis kohal olnuid sellega naerma.

Kairo lähedal Gizas asuv sfinks | FOTO: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS/Scanpix

Hambahari hambapastaga | FOTO: Becker & Bredel/picture-alliance / Becker & Bred/Scanpix

Argentinast pärit Franciscus sai paavstiks 2013. aastal ja alates sellest on tegelnud katoliku kiriku reformimisega. Paavsti arvates on kuuria liiga Itaalia keskne ning katoliku kirik on muutunud suurkorporatsiooniks, mis on oma lihtliikmetest kaugenenud. Samuti vajab katoliku kirik puhastamist viimastel aastatel päevavalgele tulnud laste ahistamiste ja seksiskandaalide tõttu.

Paavst Franciscus | FOTO: Vatican/Pool/GALAZKA/SIPA/Vatican/Pool/GALAZKA/SIPA/Scanpix

Paavst Franciscuse reformidel on palju vastaseid just nende kirikutegelaste seas, kes kardavad oma võimu ja positsiooni kaotust.

Paavst teatas oma eilses kõnes, et Vatikani ametnikud, kes oleksid pidanud reformikavad läbi viima, kukutasid need läbi.

Vatikani on tabanud ka mitmed pangandus-ja rahaskandaalid, mille tõttu mitu kõrget ametnikku vallandati.

Franciscus ärritas juulis vanade vaadetega piiskoppe ja kardinale sellega, et vahetas välja katoliku kiriku peateoloogi, konservatiivse saksa kardinali, asendades ta noorema ja vabameelsema hispaanlasest kardinaliga.